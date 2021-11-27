Hatay'da Asi Nehri'ne düşen at telef oldu - Haberler
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Hatay'da Asi Nehri'ne düşen at telef oldu

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay'da Asi Nehri'ne düşen at telef oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen at telef oldu.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen at telef oldu.

Asi Nehri'ne düşen atı görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bot yardımıyla yanına ulaştıkları atın telef olduğunu belirledi.

Halat bağlanan at, iş makinesi yardımıyla karaya çıkarıldı.

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AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

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