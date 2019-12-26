Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü
Haberler » Güncel » Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü - Haber

Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü

Soğuk havanın etkili olduğu Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü.

26.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:52
Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü

Soğuk havanın etkili olduğu 'da etekleri beyaza büründü.

Amanos Dağları'nın ilçesine bağlı ve Karlısu mahalleleri bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etti.

Yağışla bölgede adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karda eğlenmek isteyenler yüksek kesimlerin yolunu tuttu.

Çeşitli oyunlar oynayan çok sayıda Antakyalı karın tadını çıkardı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler