Hatay'da 8 bin 571 parça kaçak elektronik ürün ele geçirildi
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Hatay'da 8 bin 571 parça kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Hatay'da 8 bin 571 parça kaçak elektronik ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 bin 571 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

HATAY'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 bin 571 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ö. gözaltına alındı.

Hatay'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışma neticesinde, Antakya- Reyhanlı yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan aracı takip eden ekipler, Avsuyu Mahallesi'nde durdurdukları araçta ve sürücünün adresinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olan 1656 adet şarj kablosu, 628 adet şarj adaptörü, 540 adet kulaklık, 5 bin 50 adet ekran koruyucu, 97 adet oyun aparatı, 79 adet şarj aleti, 238 adet batarya, 61 adet hoparlör, 54 adet mouse, 24 adet powerbank, 103 adet aux kablosu, 24 adet internet bağlantı aksesuarı ve 17 adet usb kart okuyucu ele geçirdi. Toplam 8 bin 571 parça gümrük kaçağı elektronik eşyaya el koyan ekipler, Y.Ö. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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