Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
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Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Modern Evler Mahallesi'nde 2017'de Nilgün Şimşek'in kaybolmasının şüpheli olduğu iddiasıyla Almanya'daki yakınlarının başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in talimatıyla Asayiş Büro Amirliğince özel ekip kuruldu.

Ekipler, maktulün eşi M. Şimşek'in çevresindekilere, "Eşim Almanya'da kanserden öldü" şeklinde konuştuğunu belirledi.

Öldüğü ileri sürülen kadının Almanya'da cenazesinin olmadığını ve kadının halen arandığını tespit eden ekipler, şüpheli ifadeleri nedeniyle M. Şimşek'i gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Şimşek, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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