Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da piyasaya sürülmek istenen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da piyasaya sürülmek istenen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri (JASAT) ile Antakya ilçesi Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bohşin Mahallesi'nde içerisine çeşitli kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülmek üzere varil içerisinde Bursa'dan getirilen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirdi.

Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı. Salça içerisindeki kimyasal maddenin tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince numune alındı. - HATAY

Hatay'da 4 ton 900 kilo bozuk biber salçası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kimyasal, Antakya, Bursa, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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