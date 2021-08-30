Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

HATAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü vesilesiyle Hatay Valisi Rahmi Doğan ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

HATAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü vesilesiyle Hatay Valisi Rahmi Doğan ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı nedeniyle Hatay Valiliği bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen törene, Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, CHP Hatay milletvekilleri Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, dini kanaat ve cemaat önderleri, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, Ağustos ayının Türk milletinin zaferler ayı olduğunu söyleyen Hatay Valisi Rahmi Doğan, şu ifadelere yer verdi: "Tarihe baktığımızda çok büyük zaferlere imza atmış bir milletin evlatlarıyız. Bu gün de büyük zaferin büyük taarruzun 99'uncu yıldönümü münasebetiyle bir aradayız. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ecdadı tekrar saygıyla, hürmetle, minnetle yad etmek istiyoruz. Bundan tam 100 yıl önce, belki bir nesil sonrasına denk gelse, bizlere denk gelecek bir mücadele. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ecdat o yokluk döneminde bu milleti tekrar şaha kaldırabilmek, ülkeyi tekrar işgalden kurtarabilmek, genç bir cumhuriyeti inşa edebilmek adına büyük bir gayret göstermişler, fedakarlık yapmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarak da bu başarıyı şahlandırmışlar, taçlandırmışlardır. Bize düşen, bu genç Türkiye Cumhuriyeti devletini bu topraklarda ilelebet payidar kılmaktır."

Programda, İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretmenleri, müzik dinletisi sundu. Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü münasebetiyle sinevizyon gösterisi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı