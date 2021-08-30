HATAY'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
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HATAY'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

HATAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı nedeniyle Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, Vali Rahmi Doğan, CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan ve kent protokolü katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajının okunduğu törende, Vali Rahmi Doğan şeref defterini imzaladı.

Törende konuşan Vali Rahmi Doğan, vatan için şehit düşenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Vali Doğan, "Aziz Atatürk, tarihimizin eşsiz zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünde yüksek huzurunuzdayız. Milletimizin kaderini değiştiren bu destansı mücadele ile milletimizin hür ve bağımsız yaşamaya olan sevdasını bir kez daha gösterdiniz. Her karışını al kanlarınız ile suladığınız kutsal vatan toprakları üzerinde huzur içerisinde yaşayan ve her geçen gün daha da güçlenen devletimizin sağladığı imkanlarla geleceğe umutla bakan milletimizin her bir ferdi siz aziz şehitlerimize müteşekkirdir. Fedakarlığınız, yüce milletimiz tarafından unutulmayacaktır. Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızı bilinciyle emanetinizi geleceğe ve daima daha yükseklere taşıyacağız. Vatan topraklarımızın yılmaz savunuculuğunu yapan siz aziz şehitlerimizi, kahramanlık destanlarınızı nesilden nesile aktararak, hatıralarınızı her an, her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden, vatanın bölünmez bütünlüğü, huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen siz aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsunö diye konuştu.

Vali Rahmi Doğan daha sonra, valilik makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan ile beraber tebrikleri kabul etti.

HATAY'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
HATAY'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
HATAY'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
HATAY'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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