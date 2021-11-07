Hatay'da 1653 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1653 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1653 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dursunlu Mahallesi'nde bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenlenen evde sahte olduğu belirlenen 1650 litre şarap ve 3 litre rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli işlem başlatıldı.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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