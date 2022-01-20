Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı - Haberler
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Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldıHATAY Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 162 yasaklı ırk köpek ücretsiz kısırlaştırıldı.

HATAY (İHA) - Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı

HATAY Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 162 yasaklı ırk köpek ücretsiz kısırlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli'nin, vatandaşların hayvanlarını sokağa terk etmesini önlemek için ücretsiz kısırlaştıracaklarını açıklamasının ardından belirtilen sürede çip takılması gereken Dogo Argentino, Amerikan Pitbull, Amerikan Staffordshire, Amerikan Bully, Fila Brasilerio ve Japanese Tosa ırkı 162 köpeğin sahibinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Yasaklı ırk köpekleri, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ücretsiz olarak kısırlaştırıldı.

Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı

Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı

Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri

Sosyal Hizmetler Dairesi, Büyükşehir Belediyesi, Hatay, Köpek, Güncel, Haber

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