Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu

Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu

Caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin olduHatay'ın Defne ilçesinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde caddelerde köpürdü.

29.10.2019 16:01

Caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde caddelerde köpürdü. Vatandaşları tedirgin eden köpükler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiya göre sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde, köpürerek caddeyi sardı. Vatandaşlar, köpükler nedeniyle tedirgin olduğu maddenin caddeleri sarması üzerine itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sondaj köpüğü olduğu değerlendirilen maddenin zararsız olduğu belirtilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından kısa sürede temizlenen köpüklerin ardından caddeler, tekrar kullanıma açıldı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Hatay caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu
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