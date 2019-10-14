Hatay Büyükşehir ve HATSU'dan Mehmetçik için kan bağışı

14.10.2019 15:41

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU, Türk Kızılay işbirliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.



Türkiye'de sınır güvenliğini sağlamak, bölgesel huzuru oluşturmak ve sürdürmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na birçok yerden destek verilirken, bir destek de Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU'dan geldi.



Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerin tedavisinde de kullanılabilmesi için HATMEK'te "Kan Ver Kahraman Ol, Bu Güce Sen de Destek Ol" sloganı altında kampanya başlatıldı.



Gerçekleştirilen kampanyada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Hatay Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, yöneticiler ve gönüllü personeller kan verdi.



Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Lütfü Savaş, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaktayız. Şu anda ordumuz sınır ötesinde bir operasyon yapmakta. İnsanlarımızın ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Bu nedenle bu iş için profesyonelce görev yapan, yıllardır ülkemizin ve sınır ötesinde birçok ülkenin ihtiyacı olduğu zaman kan stoklarıyla onlara destek veren Kızılay'ımıza biz de destek vermek istedik" dedi.



Başkan Savaş, yapılan anlamlı kampanyadan ötürü Türk Kızılayı'na ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.



Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Türk Kızılayı'nın başlattığı kan bağışı kampanyasına HATSU olarak destek verdiklerini ifade HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ise, "HATSU Genel Müdürlüğü olarak desteklerimiz tamdır. Tüm personelimiz ile ordumuzun yanındayız. Allah, ordumuzu muzaffer eylesin ve zafer onların olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA