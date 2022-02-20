Hatay Barosu avukatları sokak hayvanlarını besledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Barosu avukatları sokak hayvanlarını besledi

AA, Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay Barosu avukatları sokak hayvanlarını besledi

Hatay Barosu avukatları, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.

Hatay Barosu avukatları, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.

Besleme etkinliğine İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

Hatay Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Duygu Doğan, Ulus Alanı'nda yaptığı açıklamada, besleme etkinliğinin Türkiye genelindeki baroların katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bilgi verilmesinin ardından etkinliğe katılanlar kentte farklı noktalara sokak hayvanları için 200 kilogram mama bıraktı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Hatay Barosu, HAYDİ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title