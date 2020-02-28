Hatay bakan pekcan, idlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
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Hatay bakan pekcan, idlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret ettiTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

28.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:57
Hatay bakan pekcan, idlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Pekcan, 'de yaralanan askerleri ziyaret etti

TİCARET Bakanı , Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında yaralanan askerleri 'nde ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Hatay Devlet Hastanesi'ne gelen Bakan Pekcan, yaralı askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Doktorlardan yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi alan Bakan Pekcan, bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Pekcan'ın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hatay bakan pekcan, idlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
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