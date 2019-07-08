HATAY Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar var
Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar varHatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katında boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi.
Apartmanın bodrum katında patlama sonrası yangın çıktı: Yaralılar var
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katında boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: DHA
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