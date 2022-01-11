Hatay Akademi ve Senfoni Orkestrası muhteşem bir konsere ev sahipliği yapmaya hazır
Sanata ve sanatçıya her daim önem veren Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın destekleri ile, Hatay'ın ilk senfoni orkestrası olma özelliğini taşıyan, tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası konseri 12 Ocak günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
HATAY (Bültenler) - Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nı bu muhteşem konserde Şef Conductor Ali Uğur yönetecek.
Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konser için kapılar saat 19.30'da açılarak 20.00'de kapanacak ve sonrasında gelenler giriş yapamayacaklar.
Açıklamaya göre konser halka açık ve ücretsiz olarak, pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilecek.
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