Hatay Akademi ve Senfoni Orkestrası muhteşem bir konsere ev sahipliği yapmaya hazır

HATAY (Bültenler) - Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nı bu muhteşem konserde Şef Conductor Ali Uğur yönetecek.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konser için kapılar saat 19.30'da açılarak 20.00'de kapanacak ve sonrasında gelenler giriş yapamayacaklar.

Açıklamaya göre konser halka açık ve ücretsiz olarak, pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilecek.

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