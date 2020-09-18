Hatalı sollayan otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kardeş öldü
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Hatalı sollayan otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kardeş öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki İsmail Manav (28) ile kardeşi Berat Manav (19) yaşamını yitirdi.

Hatalı sollayan otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kardeş öldü
18.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:35
AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki İsmail Manav (28) ile kardeşi Berat Manav (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesindeki kavşakta meydana geldi. Çobanlar'dan Bolvadin yönün giden Ekrem Sakarya yönetimindeki 03 EN 656 plakalı otomobil, önündeki aracı sollarken, aynı yöne giden İsmail ve Berat Manav kardeşlerin üzerinde bulunduğu 03 AAZ 553 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Manav kardeşler, yaşamını yitirdi. İsmail ve Berat Manav'ın cenazeleri morga götürülürken, sürücü Ekrem Sakarya ise gözaltına alındı.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

DHA Editörü - İlyas Kaan TAYTAK
İlyas Kaan TAYTAK
DHA Editörü
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