Hatalı sollama yapan tırın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada
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Hatalı sollama yapan tırın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada

16.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:06
Hatalı sollama yapan tırın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada

Denizli'de önünde seyreden traktörü sollamak isteyen tırın, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Karışı şerit dolu olmasına rağmen traktörü sollamak isteyen tırın otomobile çarpıp sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Uşak'tan Denizli istikametine seyir halinde olan Ömer D. idaresindeki 16 AİM 921 plakalı tır, aynı yöne seyir halinde olan traktörü sollamak istedi. Sürücünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda kendi şeridinden çıkan tır, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı 34 TJ 9666 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Altına aldığı araçla birlikte sürüklenen tır, yolun solunda bulunan tarlaya uçtu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Levent Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan yolcu, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Levent Işıklar'ın cenazesi, kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Ömer D'nin gözaltına alındığı azaya ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan hatalı sollama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza, yolun karşısında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önünde seyreden traktörü sollamak isteyen tır, kendi şeridinden ayrılması ve karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

Hatalı sollama yapan tırın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada
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