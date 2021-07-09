Hatalı sollama yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi
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Hatalı sollama yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi

Hatalı sollama yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te drone destekli trafik denetiminde kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Gaziantep'te drone destekli trafik denetiminde kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Hatalı sollama yaparak adeta ölüme davetiye çıkartan 7 sürücüye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekiplerince Gaziantep-Nurdağı karayolu üzerinde drone ile denetim yapıldı. Denetimlerde drone kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Hata sollama yapan sürücüler kazadan son anda yaptıkları manevralarla kurtuldu.

Drone tespit etti, cezalar kesildi

Sürücülerin canlarını hiçe sayarak yaptıkları hatalı sollama anlarında kayıtta olan drone kameralarına yansıdı. Hatalı sollama yaptığı tespit edilen 7 sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Hatalı sollama yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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