Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
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Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

05.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:02
Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

VAN'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

VAN'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti.

Merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde oturan Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil. Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan dolayı ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.


Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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