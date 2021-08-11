HASVAK'tan Antalya Manavgat için dayanışma eli
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HASVAK'tan Antalya Manavgat için dayanışma eli

HASVAK'tan Antalya Manavgat için dayanışma eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

HASVAK, Antalya bölgesinde yangından zarar gören yaşlı ve hastalara destek olmak amacıyla harekete geçti.

HASVAK, Antalya bölgesinde yangından zarar gören yaşlı ve hastalara destek olmak amacıyla harekete geçti. HASVAK, metal ranza, yatak ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini taşıyan bir kamyonu Antalya Aksu Kaymakamlığına gönderdi.

HASVAK-Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı, Antalya bölgesinde yaşanan orman yangınlarından zarar gören yaşlı ve hastalara destek olmak için harekete geçti. HASVAK, Antalya Aksu Kaymakamlığına, bölgede orman yangınlarından mağdur olan özellikle yaşlı ve hastalara dağıtılmak üzere ranza, yatak, battaniyeden oluşan bir kamyonluk insani yardım malzemesi gönderdi.

Vakıf Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Devlet Hastaneleri ve hastanelerde yatan ihtiyacı olan hastalara destekte bulunan HASVAK, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk ile HASVAK Yöneticisi Tuğba Köşebaş'ın Antalya bölgesinde yaşanan orman yangınlarından etkilenen yaşlı ve hastaların ihtiyaç duyduğu malzeme gereksiniminin giderilmesine destek olmak için seferber olduklarını dile getirdikleri açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke olarak büyük bir orman yangını felaketi yaşıyoruz. HASVAK olarak bizler de gücümüzün yettiği kadar destek olma gayreti içerisindeyiz. Bu zorlu süreçte yaşadığımız acılar toplumsal dayanışma ve insani yardımlaşma, birlik ve beraberlik duyguları ile hafifler. Orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." - ANKARA

HASVAK'tan Antalya Manavgat için dayanışma eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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