Hastaoğlu ve Çetindağ'dan Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür ziyareti
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Hastaoğlu ve Çetindağ'dan Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür ziyareti

27.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:11
Hastaoğlu ve Çetindağ'dan Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür ziyareti

Sivas Ticaret Borsası Başkanı (STB) Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alınmasına katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı (STB) Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alınmasına katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

STB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastaoğlu ve Çetindağ, Başkan Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Hastaoğlu, "Çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Kenevir bitkisi sanayinin çok büyük dallarında kullanıldığı için Sivas'a katma değer sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çetindağ ise "3 yıldır kenevir Sivas gündemindeydi çok şükür bugünden itibaren bu çözülmüş oldu. Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra son nokta konulmuş oldu. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Hepimizin ortak görevi, bu şehre katkı sağlayacak, bu şehri ileriye götürecek, bu şehirdeki her kesimi ekonomik olarak da güçlendirecek projeleri hayata geçirmek. Görevimiz makamımız yaptığımız iş ne olursa olsun ortak paydamız Sivas. Şehirde herkes üzerine düşeni yaptı. Sivil toplum örgütlerimiz, Ziraat Odamız, Borsamız, diğer STK'larımız, Ticaret ve Sanayi Odamız bu konuda kamuoyu oluşturma noktasında haklı talepleri Ankara'ya götürmemiz noktasında gereğini yaptı. Hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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