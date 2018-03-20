Hastaoğlu, Ulaş ve Kangal İlçelerini Ziyaret Etti

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Meclis Üyeleri, Ulaş ve Kangal ilçesinde bulunan çeşitli meslek gruplarını ziyaret etti.

Başkan Hastaoğlu ve Meclis üyeleri ilk olarak Ulaş ilçesinde bulunan üyeleri için sabah kahvaltısı düzenledi.

Heyet daha sonra ise öğle yemeği programında Kangal ilçesindeki üyelerle buluştu.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan, seçimli genel kurula üyeleri davet etmek amacıyla ilçe ziyaretleri yaptıklarını belirten Başkan Hastaoğlu şunları söyledi:

" 1 Nisan Pazar günü yapılacak olan genel kurula katılımları için üyelerimizi davet ediyor, yeni dönem için üyelerimizin desteklerini talep ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilimizin kalkınması adına yapmış olduğumuz çalışmaları ve yeni dönemde yapacağımız projeler hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Sivas'ın DAP kapsamına alınması borsamızın çalışmaları doğrultusunda olmuştur.

TOBB Vergi Komisyonu olarak talebimiz doğrultusunda vergisini zamanında ödeyen işverene vergi indirimi yapılmıştır.

İthal hayvanların mevsim şartları göz ününe alınarak ilimize kış öncesi getirilmesi sağlanmıştır.

Akredite borsa olarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında üyelerimizin talep ve önerilerini alarak üyelerimize beş yıldızlı hizmet verebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."