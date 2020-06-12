Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
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Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, ameliyat olan hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, hasta ve yakınıyla tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan doktor, hasta ve yakınına hakaretler savurup küfretti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından rektörlük olaya el attı ve doktor hakkında hukuki süreç başlattı.

12.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:56

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, hasta ve yakınıyla tartışmaya başladı. Doktorun hastane odasında bağırarak küfür ve hakaret yağdırdığı anlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mesure Toker (87), bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başvurdu. Hastanede algoloji bölümüne yatışı yapılan Toker'in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp şikayetlerini söyledi.

KÜFREDİP HAKARET SAVURDU

Doktora 'neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını' soran Toker'e, Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A, ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Odada bulunan hasta yakınının da tepki göstermesi üzerine daha da sinirlenen doktor, küfredip hakaretler savurdu. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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