Hastanın bıçakla saldırdığı doktora ziyaret

DİYARBAKIR'da hastası H.E.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Aziz Tanelçi'yi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç evinde ziyaret etti.

Kayapınar ilçesi Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Aziz Tanelçi, 25 Kasım'da şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadına, kronik rahatsızlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini belirtince bıçaklı saldırıya uğradı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçakla parçaladı. H.E. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. gece adliyeye sevk edildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç da Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne giderek, yetkililerden saldırı ile ilgili bilgi aldı. Saldırı görüntülerini de izleyen Koç, daha sonra tedavisinin ardından evinde dinlenen Dr. Tanelçi'yi ziyaret etti. Dr. Tanelçi'yi de dinleyen Koç, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların son bulmasını temenni etti.