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Hastanenin önünde oturan doktoru, baldırından bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de özel bir hastanenin doktoru bankta oturduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından baldırından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan doktora ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Kaçak saldırgan aranıyor.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre özel bir hastanede görev yapan doktor Göktürk K., dinlenmek için binanın önünde bulunan banka oturdu. Bu sırada doktorun yanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli gelerek "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedi.

BALDIRINDAN BIÇAKLADI

Elinde bıçak bulunan şüpheli, doktoru ayağa kalktığı sırada baldırından bıçakladı. Kanlar içinde kalan doktor yardım isterken, şüpheli hızlıca olay yerinde kaçtı.

Hastanenin önünde oturan doktoru, baldırından bıçakladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahaleyi meslektaşlarının yaptığı doktor hemen tedavi altına alındı. İhbar üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanenin önünde oturan doktoru, baldırından bıçakladı
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