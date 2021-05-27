HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de hastanedeki kadın cinayetini gören eczacı, "Olayı gördüm ancak korkudan müdahale edemedim. Tek ben değil kimse zanlıya müdahale edemedi.

Kadıköy'de hastanedeki kadın cinayetini gören eczacı, "Olayı gördüm ancak korkudan müdahale edemedim. Tek ben değil kimse zanlıya müdahale edemedi. Hastaneden gelen 7 güvenlik görevlisi bile korkudan müdahale edemedi" diye konuştu.

Kadıköy'deki özel bir hastanede hasta bakıcı olan Yudum Mert, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Yudum Mert, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında hastanede bulunanlar dehşet dolu anları anlattı

'KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM"

Katilin çok soğuk kanlı hareket ettiğini belirten Eczacı Nejat Özçelik, 'Cinayetin ardından katil zanlısı hastaneden yürüyerek çıktı. Elleri cebindeydi ve yüzünde maske vardı. Zanlı hiçbir şekilde koşmuyordu. Sakin bir şekilde yürüyerek durağa kadar geldi. Ben de o esnada telefonla konuşuyordum. Ardından hastanenin güvenlik görevlileri koşarak zanlının peşinden geldi. 'Katil katil' diye bağırdılar ve durdurmaya çalıştılar. Ancak güvenlik görevlileri zanlıya müdahale etmedi. Zanlı etraftakilere 'defolun gidin buradan' diye bağırarak bir

taksiye binmeye çalıştı. Vatandaşlar taksinin yolunu kesti. Taksi şoförü, zanlıyı mecbur indirmek zorunda kaldı. Zanlı son olarak başka bir acaba binip kaçtı. Ben olayı gördüm ancak korkudan müdahale edemedim. Tek ben değil kimse zanlıya müdahale edemedi. Hastaneden gelen 7 güvenlik görevlisi bile korkudan müdahale edemedi" dedi.

"SANKİ AZ ÖNCE BİR CİNAYET İŞLEMEMİŞ GİBİYDİ"

Zanlının hiç cinayet işlemiş gibi olduğunu söyleyen Eczacı Büşra Aydın ise, 'İşyerimden hava almaya çıkmıştım önce kavga var zannettim. Güvenlik görevlilerin taksi şoförüne 'bindirmeyin adam öldürdü' dedi. Zanlıda başka bir araca bindi gitti. Zanlı çok sakindi. Sanki az önce bir cinayet işlememiş gibi normal bir şekilde taksiye binmeye çalıştıö diye konuştu.

'BİZLER KADINLAR İÇİN EŞİT VE ÖZGÜR BİR HAYAT İSTİYORUZ"

Eşi tarafından öldürülen Yudum Mert için kadın dernekleri öldürüldüğü hastane önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması yapan Çağla Akdere, 'Yudum isimli arkadaşımız burada eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Biz daha fazla kadın cinayeti haberi almak istemediğimiz için bugün Yudum 'un katledildiği yere geldik. Daha iki gün önce Sabiha arkadaşımız boşanmak üzere olduğu kocası tarafından çocuklarının gözü önünde 5 kurşunla vuruldu. Ancak kocasının söylediği şey bizler için çok kritikti. 'Seni öldürürsem en fazla iki yıl yatar çıkarım' ve erkekler bundan güç alıyor. Biz bir kadının daha aramızdan ayrıldığı haberini üzerine bir basın açıklaması yapmak istemiyoruz. Bizler kadınlar için eşit ve özgür bir hayat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: YAŞANANLARI KINIYORUZ

Öte yandan hastane yönetiminden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Dün akşam saatlerinde bir kadın çalışanımızı, eşi tarafından gerçekleştirilen cinayete kurban vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kadınlarımızın her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak; özgürce yaşamaları gerektiğine olan inancımızı ve bu ölümlerin son bulması isteğimizi bir kez daha dile getirerek, yaşananları kınıyoruz. Olayın takipçisi olacağımızı ve çocuklarının her daim yanlarında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Merhumenin ailesine, sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM
HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM
HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM
HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM
HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM
HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kadıköy'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli Pendik'te yakalandı
Kadıköy'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli Pendik'te yakalandı
Son dakika gündem: (Ek bilgi ve görüntüyle) KADIKÖY'DE HASTANEDE EŞİNİN ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADIĞI KADIN ÖLDÜ
Son dakika gündem: (Ek bilgi ve görüntüyle) KADIKÖY'DE HASTANEDE EŞİNİN ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADIĞI KADIN ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Murat Boz Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Gervinho Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:19:07. #1.15#

title