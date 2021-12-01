Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi

20 Kasım'da evinde fenalaşan usta oyuncu Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti. Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından normal odaya alındı.

İLK FOTOĞRAF

Hastanedeki tedavisine devam edilen usta sanatçıdan beklenen fotoğraf da geldi. Usta oyuncuyu tedavisinin devam ettiği nöroloji servisindeki özel odasında ziyaret eden bir arkadaşı, uzun süre sonra İnanır ile ilgili ilk fotoğrafı paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafı altına "Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor" mesajı not edildi. Fotoğrafta gülümseyen Kadir İnanır'ın keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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