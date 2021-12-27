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Hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği

Hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis Belediyesi'nin Tiyatro Topluluğu, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için "Hacivat Karagöz" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi'nin Tiyatro Topluluğu, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için "Hacivat Karagöz" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) dikkati çekmek ve hastanenin çocuk servisinde yatan hastalara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sahnelenen "Hacivat Karagöz" oyununda, sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı ve kişisel sağlığın önemi anlatıldı.

Serviste sahnelenen oyunla eğlenceli vakit geçiren çocuklar, oyunun sonunda tiyatrocularla fotoğraf çektirdi.

Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emrah Şölen, gazetecilere, hastanedeki ekip arkadaşlarıyla çocuklar için "Hacivat Karagöz" oyununun sahnelenmesi konusunda fikir birliği yaptıklarını söyledi.

Şölen, "Bu fikrimizi Bitlis Belediye Başkanımıza anlattık. Onların da profesyonel tiyatro ekibi olduğunu gördük. Bugün yatan ve tedavi gören çocuklarımıza moral olsun diye böyle bir etkinlik düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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