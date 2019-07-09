Hastanede ihmal iddiasına soruşturma

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel bir hastanede yanlış iğne yapılması yüzünden yürüyemediğini iddia eden kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan Celal Özmen (75), gazetecilere yaptığı açıklamada, sol bacağındaki şişlik nedeniyle gittiği özel hastanede iki gün kaldığını söyledi.

Özmen, kendisine bir hemşire tarafından sağ bacağına iğne yapıldığını savunarak, "O saatten sonra sağ ayağım tutmaz oldu. Sonra doktorlara durumumu söyledim, 'Bana ne yaptınız?' dedim. Beni aynı hastanenin ortopedi doktoruna gönderdiler. Ortopedi doktoru, iğneden kaynaklandığını ve ortopedi ile ilgili bir rahatsızlık olmadığını söyledi. Beyin cerrahisi geldi ve '20 günde geçer' dedi. Sonrasında kimse ilgilenmedi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Edremit ve Havran ilçelerindeki devlet hastanelerine, Bursa'da bir sağlık kuruluşuna ve son olarak Balıkesir Üniversitesi hastanesine gittiğini aktaran Özmen, rahatsızlığının 1,5-2 yılda geçeceğini öğrendiğini anlattı.

Özmen, "Eşim zaten ayağa kalkamıyor, ona ben bakıyordum. Şimdi ben de bakıma muhtaç durumdayım. Almanya'dan oğlum ve gelinim geldi bana bakmak için. Onlar olmasa su verecek kimse yok. Savcılığa şikayetçi oldum. Şu an tek isteğim sorumluların cezalarını çekmesi." dedi.

Celal ve Neriman Özmen çiftinin oğulları Şahin Özmen (34) de nisan ayında anne ve babasına bakmak için eşiyle Altınoluk'a geldiklerini belirtti. Şahin Özmen, "Almanya'daki işimden de oldum. Ben de babamın hakkını aramasını istiyorum. Bütün ailemiz bu durumdan etkilendi. Şimdi ben de oturma iznim nedeniyle dönmek zorundayım. Kim bakacak, nasıl olacak bilmiyorum." diye konuştu.

Celal Özmen'in şikayeti üzerine hastane yönetiminin ilgili makamlara savunma yazarak gönderdiği, Sağlık Müdürlüğüne de konunun intikal ettiği ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA