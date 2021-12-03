Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel
Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hastanede husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hastanede husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde aralarında husumet olan Yıldız ve Çay ailelerinin fertleri karşılaşınca tartışla çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet ve Abbas Çay ile Burhan Yıldız, bıçakla yaralandı. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Çay ile Burhan Yıldız, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde önlem aldı.


Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı

Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı

Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı

Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı

Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2'si ağır, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title