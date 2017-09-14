Hastanede Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve İHH tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatında olası bir depremde hastaların nakli ve depremde yapılması gerekenler uygulandı.



Senaryo gereği 7.1 şiddetinde yaşanan depremde ilk olarak hastanede bulunan hastaların tahliyeleri gerçekleştirildi. Hastaların tahliye edilmesi sonrası UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından getirilen yaralı depremzedelere hastane bahçesinde kurulan sağlık çadırlarında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler edildi. Senaryo gereği hayatını kaybeden bazı depremzedeler ceset torbalarına konulara bahçede morg olarak ayrılan yerlerde muhafaza edildi. Hastanenin bir bölümünde mahsur kalan bazı hasta yakınlarıyla UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu halatlar ve itfaiyenin merdiveninin kullanılmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden bazı depremzedelerin yakınlarıysa hastane yönetimine saldırdı.



Senaryo gereği gerçeği aratmayan saldırıda, 3 kişi güvenlik görevlileri tarafından elleri kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, "UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık İHH ekipleri ve hastanenin ilgili birimlerinin koordineli çalıştığı bir tatbikat. Ekipler kendilerine verilen rolleri etkin ve aslına uygun bir şekilde icra etti. Tatbikatlarda ki amaç afet anında hareket ve olaylara müdahale etme kabiliyetimizi artırmaktır. Bir taraftan enkaz altında kalan hastaların kurtarılması, bir taraftan çıkan kimyasal sızıntıların müdahalesi ve çıkan yangınlara itfaiye ekiplerince gerekli müdahalenin yapılıp insanların kurtarılarak sağlıklı bölgelere nakillerinin gerçekleştirdi. Senaryo gereği depremde 80 vatandaşımız hayatını kaybetti birçok vatandaşımız da yaralandı" ifadelerini kullandı.



Gerçekleştirilen tatbikata, Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, İl Sağlık Emin Taş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Fatih Doğan, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Kamu Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Daire Başkanı Osman Aydın, hastane çalışanları ve sağlık çalışanları katıldı. - ADIYAMAN