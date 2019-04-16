Hastane Yolunda Kaza: 4 Yaralı

Samsun'da çocuğunu hastaneye götüren ailenin içinde bulunduğu otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hasta olan çocuğunu götüren Yasemin Tilkicioğlu idaresindeki 19 TY 940 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki beton bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yasemin Tilkicioğlu ile hastaneye götürdüğü çocuğu 2 yaşındaki Eymen Tilkicioğlu ile otomobilde bulunan Fadime Şahin (19) ve Nevin Çalışkan (43) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA