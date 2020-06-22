Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji bölümünde meydana gelen yangının hastanede tedavi gören bir madde bağımlısı tarafından çıkarıldığı ve madde bağımlısı şahsın yaşanan panik sırasında hastaneden kaçtığı belirlendi.

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji bölümünde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Hastaların pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YANGINI ÇIKARAN MADDE BAĞIMLISI HASTANEDEN KAÇTI

Büyük paniğe neden olan yangının hastanede tedavi gören madde bağımlısı bir şahsın odasında başladığı iddia edildi. Yangını çıkardığı öne sürülen madde bağımlısı şahsın yaşanan panik sırasında hastaneden kaçtığı belirlendi. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 21.30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA