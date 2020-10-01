Hastane önünde çırpınarak ölen yaşlı adamın oğlu konuştu: Müdahale etseler babam yaşardı
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Hastane önünde çırpınarak ölen yaşlı adamın oğlu konuştu: Müdahale etseler babam yaşardı

01.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:08

Kocaeli'de hastane önünde can veren yaşlı adamın ölümünün yankıları sürüyor. Doktorların "Olay hastane dışında" diyerek müdahalede bulunmadığı öne sürülen olayda babasını kaybeden Mevlüt Duru; "Hastane dışı dedikleri yer; hastanenin kapısı. Hemen müdahale edilseydi babam yaşardı" dedi.

Kocaeli Gebze'de Sebahattin Duru (60) önceki gün Özel Merkez Hastanesi'nin önünde baygınlık geçirerek yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu hastaneye bildirdi. Ama iddiaya göre, hastane personeli Duru'ya müdahale etmedi. İhbar üzerine 15-20 dakika sonra gelen 112 ekibi ise Duru'nun öldüğünü belirledi.

"BUNLAR NASIL DOKTOR?"

Kalp krizi geçiren Duru'ya müdahale edilmediğine yönelik iddia üzerine İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatırken, oğul Mevlüt Duru (26) kahreden olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Babam o gün Samsun'dan geldi. Belli ki kendini iyi hissetmediği için en yakın hastaneye gitmek istedi. Ama hastaneye girmeden acil kapısında baygınlık geçirmiş. Çevredekiler doktorlara haber vermiş. Doktorlar ise 'Olay hastane dışında' diyerek müdahale etmemişler. Hastane dışı dedikleri yer; hastanenin kapısı. Hemen müdahale edilseydi babam yaşardı. 1 saniye bile önemliydi. Bunlar nasıl doktor? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, babam yerde ve nabzı atıyor.

"HASTANENİN ÖNÜNDE YAŞANMADIĞI SÖYLENİYOR"

Kimse müdahale etmeyince 112'yi çağırıyorlar, onlar da 15-20 dakika sonra geliyor ve babamın öldüğü söyleniyor. Bunun üzerine babam hastaneye alınıyor. Yaşarken müdahale etmeyip ölüsünü neden aldılar anlamadım. Hastane yönetimi, savcıya da olayın hastanenin önünde yaşanmadığını söylüyor.

"HASTANE HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Kayıtlarda, babamın öldüğü yer, olay yerine 300-400 metre mesafedeki et balık kurumunun önü olarak geçiyor. Oysa bir vatandaşın çektiği görüntülerde her şey ortada. Hastane hakkında şikayette bulunduk."

Öte yandan iddialarla ilgili aradığımız Özel Merkez Hastanesi yetkilileri açıklama yapmadı.

Hastane önünde çırpınarak ölen yaşlı adamın oğlu konuştu: Müdahale etseler babam yaşardı
Haber Yorumları (51)
KARTAL: BUNU GÖRMEMEZLİKTEN GELENLERİ DÖVÜYORLAR İŞTE HASTANELERDE! SONRA YOK DOKTORU DÖVDÜ YOK HEMŞİREYİ DÖVDÜLER
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SELMA: Özel hastane adamin kılık kıyafetine bakmış öyle karar vermiştir ayrıca olay yeri tutanağı tutanlara da soruşturma açmalı
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TEMEL: Sagliginiza dikkat edin sigara icmeyin yediginiz seylere dikkat edin ip uzerinde yasiyoruz.
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