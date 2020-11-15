Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti

Gaziantep'te hastanede tedavi gören eşine refakat eden şahıs, aldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atlayarak intihar etti. Acil servise götürülen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.