Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti
15.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:38
Gaziantep'te hastanede tedavi gören eşine refakat eden şahıs, aldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atlayarak intihar etti. Acil servise götürülen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kırık tedavisi için hastaneye yatan eşine refakat eden Mustafa A., kaldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayı görenlerin haber vermesiyle hastanedeki doktorlar tarafından acil servise götürülen Mustafa A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa A.'nın cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ