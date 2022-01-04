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Hastane müdürlerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Hastane müdürlerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir Anadolu Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Murat Dolma ve Eda Altınsoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Murat Dolma ve Eda Altınsoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Dolma ve Altınsoy'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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