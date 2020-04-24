Hastane bahçesindeki yabani otlar temizlendi Nusaybin Devlet Hastanesi bahçesindeki yabani otlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Nusaybin Devlet Hastanesi bahçesindeki yabani otlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Nusaybin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanesi bahçesinde yabani otları biçtikten sonra temizlik çalışmaları yaptı.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinden Nusaybin Belediyesi olarak büyük çaba içerisinde olduklarını bildiren Park ve Bahçeler Müdürü Ramazan Doğan, vatandaşların başta kullandıkları maske ve eldivenler olmak üzere her türlü çöplerini gelişi güzel değil, çöp kutuları atmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA