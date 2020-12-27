Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
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Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

27.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:02
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Adana'da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık olduğu iddia edilen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düşen Nehir Cengiz'in ayağı ve kaburgası kırıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçle kurtardığı Cengiz'in hamile olduğu ve bebeğinin sağlık durumunun henüz belirlenmediği öğrenildi.

Adana'da, saat 16.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde meydana gelen olayda, hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olan 28 yaşındaki Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düştü.

BEBEĞİN DURUMU BELİRSİZ

Cengiz'in çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Cankur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptiğe giren bir itfaiye eri, Cengiz'i aşağı sarkıtılan ipe bağladı. Genç kadın, vinçle yukarı çekilerek kurtarıldı. Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Nehir Cengiz'in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptiğin üzerine masa ve sandalyeler konularak önlem alındı.

ÇEVREDEKİLER HAMİLE KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Olay anında bölgede bulunan Kerim Küstü, "Bir çığlık geldi. Arkamızı döndüğümüzde sesin foseptikten geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen durumu itfaiyeye bildirdik" diye konuştu.

Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı
Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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