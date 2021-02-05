Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor
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Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor

05.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 08:39
Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa (33) ile Bediha Dişli (27) çiftinin 3 yaşındaki kızları Ayşegül, henüz teşhisi konulmayan rahatsızlığı nedeniyle yürüyemiyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa (33) ile Bediha Dişli (27) çiftinin 3 yaşındaki kızları Ayşegül, henüz teşhisi konulmayan rahatsızlığı nedeniyle yürüyemiyor. Dişli çifti, Ayşegül'ün yürüyebilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Kozan ilçesinde 11 yıllık evli Mustafa ve Bediha Dişli çiftinin 3 yıl önce Ayşegül ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Ayşegül emekleme döneminden sonra yürümekte güçlük çekmeye başlayınca aile, bebeklerini doktora götürdü. Ancak yapılan muayene ve kontrollerde Ayşegül'ün rahatsızlığına çare bulunamadı. Ailesi tarafından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayşegül'ün kan testlerinden ve MR sonuçlarından da rahatsızlığının nedeni saptanamadı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Ayşegül'e burada yapılan tetkikler de sonuç vermedi. Dişli ailesi, hastalığın belirlenip, tedavi edilebilmesi için yetkililerden yardım istedi. 

Ayşegül'ün bir yaşına kadar sağlığının normal olduğunu anlatan Bediha Dişli, "1 yaşından sonra gerilemeye başladı, çeşitli hastanelere götürdük, halen bir çözüm bulunamadı. Verilen testlerden sonuç çıkmadı, çocuğumun gelişimi sürekli geriliyor. Eliyle tutup yürürken, emeklemeye başladı. Şimdi ise gittikçe yatağa bağlanabilir. Ben yardım istiyorum. Büyüklerimizden çocuğumun hastalığının ne olduğunu bulunmasını istiyorum. Çocuğum 3 yaşına geldi, 2 senedir hastanelere gidiyoruz, halen bir teşhis konulamadı. Bir an önce verdiğimiz genetik testinin sonuçlanmasını istiyoruz. Çocuğum günden güne eriyip gidiyor. Çocuğumun bir an önce iyileşmesini istiyorum. Çocuğum oturamıyor, sürekli yatıyor" diye konuştu.Asgari ücretle madende çalışan Mustafa Dişli ise, "Çocuğumda durumu fark ettikten sonra çeşitli hastanelere götürdük. Birçok test verdik ama hastalığının ne olduğunu bulamadık. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Kirada oturuyoruz, çocuğum sağlık raporu yeterli olmadığı için yardım da alamıyoruz" dedi.  

Ayşegül'ün 7 yaşındaki ablası Rümeysa ise kardeşinin iyileşmesini ve onunla oyun oynamak istediğini söyledi.


Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor
Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor
Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor
Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor
Hastalığına teşhis konulamadığı için yürüyemeyen Ayşegül yardım bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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