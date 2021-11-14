'Hastaların 3'te 1'i diyabet olduğunu bilmiyor'

Diyabetin tüm dünyada ve Türkiye'de sıklığı giderek artan bir pandemi haline geldiğini anlatan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği'nden Doç. Dr. Güzide Gonca Örük, diyabetin Covid-19 kadar olmasa da önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekti. Farkındalık yaratmak için hastanede 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili bir stant kurduklarını ifade eden Doç. Dr. Örük, "Burada diyabet olup olmadığını bilmeyen kişilerin kan şekerlerine bakıyoruz. Çıkan sonuçlara göre diyabet konusunda bilgi veriyoruz. Diyabet riskleri var mı, ileride diyabet olabilirler mi gibi konularla ilgili bilgi aktarıyoruz" dedi.

İzmir'de yaşayan ve yaklaşık 10 yıl önce diyabet tanısı alan Fatma Eveskici de "Diyabet hastasıyım. Her şeye dikkat etmek zorundayım. Sağlıklı yaşamak için bir çok sıkıntıyı kabulleniyoruz. Beslenmeme dikkat ediyorum. İlaçlarımı düzenli kullanıyor, insülin alımına dikkat ediyorum. 10 yıl önce tanı konuldu. İğnemi kendi kendime yapıyorum. Bazen zorlanıyorum, erken fark ettim. Ağız kuruluğu, çok idrara çıkma gibi sıkıntılar üzerine hastaneye geldim. Diyabet olduğumu öğrendim" dedi.