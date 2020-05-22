Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde internette yayılan bir görsel, Rusya'yı ayağa kaldırdı. Havanın sıcak olması sebebiyle bikinisinin üzerine şeffaf bir önlük giyen hemşirenin kimliği ortaya çıktı. 23 yaşında olduğu belirtilen hemşirenin isminin ise Nadya olduğu ortaya çıktı.

Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
22.05.2020 08:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını bikinisinin üzerine giydiği koruyucu önlük ile tedavi etmeye çalışan Rus hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı. Hastalarının ve kendisinin sağlığını riske attığı için uyarı cezası alan hemşirenin 23 yaşındaki Nadya olduğu tespit edildi.

Kovid-19 salgınının yeni merkez üssü haline gelen Rusya, bikinisiyle hastalara müdahale eden genç hemşireyi konuşuyor. Havanın sıcak olması dolayısıyla bikinisinin üzerine sadece şeffaf bir önlük giyen 23 yaşındaki hemşirenin isminin Nadya olduğu ortaya çıktı.

Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Hem kendi sağlığını hem de hastaların sağlığını riske atan Nadya'ya ise hem sosyal medyada hem de doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından çok sayıda destek mesajı geliyor.

"MALZEME EKSİKLİĞİ VAR"

Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı, hastanelerin özellikle Kovid-19 hastalarına bakılan koğuş ve bölümlerinde malzeme eksikliği yaşandığını söyleyerek genç hemşireye destek verdi.

Öte yandan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının fotoğraflarının çekilmesinin de etik olmadığını açıklayan çok sayıda sağlık çalışanı, "Biz sizi iyileştirmeye çalışıyoruz, bizim fotoğrafımızı çekmemelisiniz" diyerek yeni bir kampanya başlattı.

HEMŞİRE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ülkenin batısındaki Tula kentinde bulunan Bölge Hastanesi'nde görevli olan hemşire Nadya, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığını söyleyerek özür dilemişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Haber
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi Haber
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu Haber
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Haber
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok
Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç
Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı
Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Gülçin Ergül Yılmaz Erdoğan Orhan Gencebay Jennifer Lopez
Spor Neymar Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 08:18:44. #1.14#
title