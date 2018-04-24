Hastalar Sosyal Faaliyetlerle Tedavi Oluyor

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ahmetli Ek Hizmet Birimi'nde yatan hastalar, ilaç ve tıbbı tedavilerin yanında sosyal faaliyetlerde bulunarak tedavi oluyor.

Hastalar, Halk Eğitim Merkezi Kurs Öğretmeni Vesile Ölmez eşliğinde ahşap boyama, yağlı boya tablolar, taş ürünler yapıyor.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ahmetli Ek Hizmet Birimi'nde kalan hastalar, tedavinin yanında rehabilite edilerek yeniden topluma kazandırılıyor. Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla hastaların rehabilitasyon çalışmalarında yaptığı birbirinden güzel eserler Ahmetli Gençlik Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Birimde 150 hastanın tedavi gördüğünü kaydeden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhakemi Serkan Saka, açılan serginin 3 gün açık kalacağını söyledi. Saka, bir öğretmen eşliğinde her gün 25-30 hastanın bu eserleri ortaya çıkardığını belirtti.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ise Ahmetli ek binasında kronik tedavi gören 150 hastanın bulunduğunu söyledi.

Bu hastaların sosyal faaliyetleri kapsamında yer alan eserleri bu sergide sergilediğini ifade eden Yemenici, "Eğitici gözetiminde kurslar veriliyor. Bu gibi sosyal faaliyetlerin olması hastalarımıza psikolojik açıdan gerçekten tedavi kadar çok büyük fayda sağlıyor. Bu gibi etkinliklerin artırılması gerekiyor. Halkımızın da bu gibi faaliyetlere ilgi gösterip ziyaret etmesi hastalarımıza moral, motivasyon sağlayacaktır. Bütün Ahmetlili hemşerilerimizi buraya bekliyoruz" dedi.

Hastaların bu tür faaliyetler içerisinde bulunmasıyla terapi olduğunu kaydeden Yemenici, şöyle konuştu:

"Onların ruh halini bilemeyiz. Orada 15-20 yıldır tedavi gören hastalarımız var. Kendimizi onların yerine koyalım, bir kapalı yerde kaç gün kalabiliriz ya da iş güç yapmadan ne kadar süre bizler kalabiliriz. Kendimizi onların yerine koyarsak, o zaman onların neler hissettiğini daha iyi anlayabiliriz. Amacımız bütün hastaları bu faaliyetlere katılmasını sağlamaktır. Onları sadece ilaç tedavisi, tıbbı tedavilerle iyileştirmek değil, bu gibi sosyal faaliyetlerle sosyal alanda da çalışmalar yaptırarak tedavi etmemiz gerekiyor. Bu aslında bir tedavi metodu aslında. Onun için hastane yönetimimiz bu tür etkinlikleri çok sık yapıyor."

Halk Eğitim Merkezi kurs öğretmeni Vesile Ölmez ise 2009'dan beri Ahmetli Ruh Sağlığı Hastanesi'nde çalıştığını belirtti.

Hastalarla beraber ahşap boyama, yağlı boya tablolar, taş ürünler yaptıklarını ifade eden Ölmez, "Hastaların yapabileceği tarzda, yapmak istediği bütün ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Kurslara en az 25 hastamız katılıyor. Hasta sayımız çok, katılım fazla. Severek geliyorlar, bende işimi severek yapıyorum." şeklinde konuştu.