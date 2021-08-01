Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı Elazığ'da arkadaşlarıyla arazide yaralı yaban keçisi bulan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralı dağ keçisini 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da arkadaşlarıyla arazide yaralı yaban keçisi bulan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralı dağ keçisini 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Baskil ilçesi Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyü arasında bulunan hasta bir dağ keçisinin imdadına köyün gençleri yetişti. Köyde yaşayan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman akşama yakın vakitlerde dere yatağından dağa doğru gezintiye çıktıkları sırada kayalar arasında hasta ve bitkin bir halde olan erkek bir dağ keçisine denk geldi. Kuşsarayı muhtarı Mesut Atabey'e haber veren gençler, muhtarın yetkilileri aramasıyla dağ keçisini yaklaşık 3 km'lik köye olan mesafeyi dağ keçisini sırtlayarak getiren gençler jandarma ekiplerine teslim etti. Gençler kendi elleriyle yaralı dağ keçisine su verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç