Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Haberler | Güncel

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı Elazığ'da arkadaşlarıyla arazide yaralı yaban keçisi bulan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralı dağ keçisini 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da arkadaşlarıyla arazide yaralı yaban keçisi bulan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralı dağ keçisini 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Baskil ilçesi Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyü arasında bulunan hasta bir dağ keçisinin imdadına köyün gençleri yetişti. Köyde yaşayan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman akşama yakın vakitlerde dere yatağından dağa doğru gezintiye çıktıkları sırada kayalar arasında hasta ve bitkin bir halde olan erkek bir dağ keçisine denk geldi. Kuşsarayı muhtarı Mesut Atabey'e haber veren gençler, muhtarın yetkilileri aramasıyla dağ keçisini yaklaşık 3 km'lik köye olan mesafeyi dağ keçisini sırtlayarak getiren gençler jandarma ekiplerine teslim etti. Gençler kendi elleriyle yaralı dağ keçisine su verdi.

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Aleyna Tilki Sevda Erginci
Spor Mesut Özil Metin Oktay Serdar Aziz Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:24:54. #1.16#

title