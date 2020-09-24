Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı

24.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:33
Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'inde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, pansuman yaptığı sırada hasta ve yakınları tarafından darbedildi.

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'inde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, pansuman yaptığı sırada hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Saldırganlardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Kolundan bıçak ile yaralanan kişi, hastaneye pansuman yaptırmaya geldi. İddiaya göre sağlık memuru Celalettin Karabıyık'a, "Bana emir verme" diyerek darbetmeye başlayan hasta ve yakınlarına güvenlik görevlileri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri geldi. Yaşanan arbede sonrasında saldırganlar hastaneden kaçtı. Polis saldırganlardan birini yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık memurunun darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı
Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Volkan Bozkır Halife Hafter Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 22:33:47. #1.14#
title