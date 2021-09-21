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Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Sivas'ta Osman İmirhan'a ait 2 buçuk aylık yavru kedi, kağıt toplayıcıları tarafından torbaya koyularak çalındı.

Sivas'ta Osman İmirhan'a ait 2 buçuk aylık yavru kedi, kağıt toplayıcıları tarafından torbaya koyularak çalındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mevlana Mahallesi 1.sokakta bulunan bir bakkalda meydana geldi. Osman İmirhan 2.5 aylıkken annesi tarafından terk edilen kediyi sahiplendi. İmirhan, yavru kediye bu süreçte gözü gibi baktı. Mahallenin maskotu haline gelen tekir cinsi Arthur isimli kedi geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı. İddiaya göre, bakkalın önüne gelen iki kağıt toplayıcısı yavru kediyi torbaya koyarak çaldı. Osman İmirhan kedisini bir süre göremeyince endişelendi. Görgü tanığı komşusu genç adama kedisinin iki kağıt toplayıcısı tarafından torbaya koyularak götürüldüğünü söyledi. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen İmirhan, kedisinin çalındığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. Minik Arthur'un bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken İmirhan, tedavisi hala devam eden kedisinin hayatından endişe ediyor.

"Kendisinden kediyi geri getirmesini istiyoruz"

Osman İmirhan, kediyi çalana seslenerek, "Burada küçük bir kediye bakıyorduk. Kendisi 2 buçuk aylıkken annesi tarafından terk edildi. Biz bakmaya başladık. Bu 2 buçuk ayın içerisinde de kendisi bir kaza geçirdi. Aracın altında kaldı bu süre zarfında da biz baktık. Bütün veteriner işlemlerini biz üstlendik. Sağlık karnesi ve kimliği benim üzerime kayıtlı, ismi Artur. Henüz daha iyileşmedi. İyileşmemesinin sebebi de tedavisinin devam ettiği için iki haftada bir iğne yaptırıyorduk kendisine. Dünde 11 buçuk civarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçırıldı. Şahısların yüzleri görgü tanıkları ifadeleri ile tespit edip karakola giderek ifade verdik. İfadeler sonucunu bekliyoruz. Kedimizin bulunmasını istiyoruz çünkü hala bağırsağında problem var ve sağ ayağı felç olduğu ve kullanamadığını şu an hala sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Bunu duyup görüyorsa da kendisinden kediyi geri getirmesini istiyoruz" dedi.

"Parasal bir değeri yok manevi bir değeri var"

İmirhan, kedinin parasal bir değerinin olmadığını ve manevi değeri olduğunu belirterek, "Boynunda bir tasması vardı. Muhtemelen tasmadan dolayı da ismi yazdığı için değerli parasal yönden bakıyorlar. Parasal bir değeri yok manevi bir değeri var. Satımı asla olamayacak bir hayvan cinsi zaten tekir. Bunu Pet Shop'lara söylediği zaman kediyi kaldırıp çöpe atarlar. Hayvan kendine bakabilecek bir durumda değil. Biz bu hayvanın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Kağıt toplayıcı bir kadın ve yanında 18-20 yaşları arasında genç bir çocuk vardı. Çöpün kenarında torbaya sarılıp götürülüyor. Bizim komşumuz görmüş ben görmedim. O gördükten sonra beni aradı sonrasında kamera kayıtlarından izledik ve tespit ettik bu şekilde olduğunu. Yaptığı canice bir hareket. Başkası kendi çocuklarına yapsa bilmiyorum hoşuna gider mi oda can taşıyor bu hayvanda can taşıyor. Alınmasından daha çok zorumuza giden hala rahatsız olması. Bu konu bizi çok rahatsız ediyor ve bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bütün karakollar ve sayfalara fotoğraflarını paylaştık. Sadece bulunmasını istiyoruz başkada bir talebimiz yok kedimizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kedinin çalındığı iddia edilen anlar güvelik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

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