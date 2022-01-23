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Hasta kadının yardımına paletli ambulans yetişti

Hasta kadının yardımına paletli ambulans yetişti
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'nım Hamamözü ilçesinde nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanan Keziban Güler (85) kardan yolu kapınca paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

HAMAMÖZÜ, AMASYA (DHA) - AMASYA'nım Hamamözü ilçesinde nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanan Keziban Güler (85) kardan yolu kapınca paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Hamamözü ilçesine bağlı Alan köyünde ikamet eden Keziban Güler, nefes darlığı şikayetiyle yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ileleyemeyen hasta yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verip yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen ekipler paletli ambulansa Keziban Güler'i Hamamözü ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Amasya
Hasta kadının yardımına paletli ambulans yetişti

Hasta kadının yardımına paletli ambulans yetişti

Hasta kadının yardımına paletli ambulans yetişti

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

Hamamözü, Amasya, Güncel, Haber

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