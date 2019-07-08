Hasta çocuklarına ve annelerine fedakarca bakıyorlar

Samsun'da yaşayan Perihan- Muammer Alkuş çifti, yatağa bağımlı iki çocuklarının yanı sıra felçli annesine de büyük özen ve fedakarlıkla bakıyor.

Canik ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ambarpınar Mahallesi'nde yaşayan Muammer ve Perihan Alkuş çifti, çocuklarından Mehmetcan'ı 6 yıl önce geçirdiği havale sonucu, Ceyda'yı da 4 yıl önce bağırsak iltihabı nedeniyle kaybetti.

Çift, hayatlarını yatağa bağımlı ve epilepsi hastası olan 13 yaşındaki Eda ile 7 yaşındaki Ceyhun'un yanı sıra 4 yıl önce felç geçiren Muammer Alkuş'un annesinin bakımına adadı.

Çocukların ve kayınvalidesinin bakımını genellikle anne Perihan Alkuş yaparken, baba Muammer Aktaş da sık sık epilepsi nöbeti geçiren çocuklarını hastaneye götürüp getiriyor.

Baba Alkuş, çocukların ve annesinin bakımına yardım ettiği için çalışma imkanı bulamıyor.

Perihan Alkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıllık evli olduklarını söyledi.

Geçirdikleri hastalıklar nedeniyle iki çocuklarının hayatını kaybettiğini belirten Alkuş, "Ölen çocuklarımın acısını bile yaşayamadım. Doğuştan epilepsi hastası hayattaki iki çocuğum bakıma muhtaç. Ceyhun sürekli nöbet geçirip bayılıyor. Çocuklarım mama ile beslenebiliyor. Yurt dışından ilaç getiriyoruz. Ceyhun ileri derecede epilepsi, o nedenle beş ilaç kullanıyor. Eda'nın ise üç ilacı var. Ceyhun'un iki ilacı yurt dışından geliyordu ancak birini getirtemedik. İlaç değişikliği olduğu için nöbetleri arttı. Yürüyemiyor ve konuşamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda 4 yıldır da felçli kayınvalidesine baktıklarını dile getiren Alkuş, "Allah razı olsun, devlet bize para yardımında bulunuyor. Eda'ya da Ceyhun'a da yardım yapıyor ancak bu da yetmiyor. Sürekli hastanedeyiz. Bankalara da komşularımıza da borcumuz var. Devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

Eşinin çocukları hastaneye taşımaktan çalışamadığını, fırsat buldukça komşularının işlerine yardım ettiğini anlatan Alkuş, şunları kaydetti:

"Götürmediğim doktor kalmadı ama ölen iki çocuğumu kurtaramadım. Avucumun içinden kayıp gittiler. Bu çocuklarımı da kaybetmekten korkuyorum. O yüzden yardım istiyorum. Yurt dışından ilaç getiriyoruz. Bunun için de yardıma ihtiyacım var. Çocuklarıma bez bile alamadığım zamanlar oluyor. Bunlar bana Allah'ın emaneti."

Kaynak: AA