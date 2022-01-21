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Hasta almaya giden ekiplere kurt eşlik etti

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Sağlık

Hasta almaya giden ekiplere kurt eşlik etti Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bilgi köyünde hasta almaya giden sağlık ekiplerine yola inen bir kurt eşlik etti.

ÇATAK, VAN (İHA) - Hasta almaya giden ekiplere kurt eşlik etti

VAN - Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bilgi köyünde hasta almaya giden sağlık ekiplerine yola inen bir kurt eşlik etti.

Çatak ilçesine bağlı Bilgi köyünde hamile bir kadının rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Servis ekipleri, hastayı almak için yola çıktı. Tipi ve kar yağışına rağmen hasta kadına ulaşmak için ilerleyen ambulansın önüne aniden bir kurt çıktı. Bir süre sağlık ekiplerine eşlik eden kurt, daha sonra gözden kaybolurken, o anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

Hasta almaya giden ekiplere kurt eşlik etti

Hasta almaya giden ekiplere kurt eşlik etti

Hasta almaya giden ekiplere kurt eşlik etti

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

Çatak, Van, Sağlık, Haber

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