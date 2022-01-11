Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan ve kar nedeniyle yolu Bayramlar köyündeki bir hastaya sağlık ekipleri 8 saatte ulaşabildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde hastalanan Sadettin Altun'un yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sabah saatlerinde başlayan ve ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köy yolunu ulaşıma kapattı. Hasta almaya giden sağlık ekipleri hastaya ulaşamadan yolda mahsur kaldı. İlçeye bağlı şantiye ekiplerinin köy yolunu temizlenmesinin ardından 8 saat sonra hastaya ulaşan ekipler, orada hastaya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastayı Sason Devlet hastanesine getirerek tedavi altına aldı.

(Ekrem Aktaş/İHA)