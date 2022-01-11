Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan ve kar nedeniyle yolu Bayramlar köyündeki bir hastaya sağlık ekipleri 8 saatte ulaşabildi.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan ve kar nedeniyle yolu Bayramlar köyündeki bir hastaya sağlık ekipleri 8 saatte ulaşabildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde hastalanan Sadettin Altun'un yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sabah saatlerinde başlayan ve ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köy yolunu ulaşıma kapattı. Hasta almaya giden sağlık ekipleri hastaya ulaşamadan yolda mahsur kaldı. İlçeye bağlı şantiye ekiplerinin köy yolunu temizlenmesinin ardından 8 saat sonra hastaya ulaşan ekipler, orada hastaya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastayı Sason Devlet hastanesine getirerek tedavi altına aldı.

(Ekrem Aktaş/İHA)

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title