Hassa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Hatay'ın Hassa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı.



Hassa Belediye Başkanı Başkanı Abdurrahman Demirel, Derviş Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Hassa'nın 95 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.



Atalarının yapmış olduğu kahramanlıkların, takdire şayan olduğunu ifade eden Demirel, "Hassamız, içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuzluklarına rağmen aziz milletimiz ve saygı değer ecdadımızın sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek ilçemizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur." dedi.



Etkinlikte Antakya Belediyesi Mehter Takımı, mahalle muhtarlarından oluşan halk oyunları ve deve oyunu ekibi gösteri sundu. İlçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Törende ayrıca 15 Temmuz şehidi Hurşit Uzel'in kardeşi Hüseyin Uzel, şehitler için yazdığı şiiri okudu.



Törene, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Nihat Aladağ, 1. Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Hakkı Ölmez ile bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.